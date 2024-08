Huisarts in Breezand verlost van Co-Med, dossiers eindelijk vrijgegeven: "We kunnen nu echt beginnen"

Toen hij na het faillissement van huisartsenketen Co-Med op 5 juli de praktijk in Breezand wilde overnemen, hoopte dokter Wouter Breebaart snel van start te kunnen gaan. Er werd keihard gewerkt om de praktijk weer op poten te zetten. Het enige dat nog ontbrak waren de patiëntendossiers. De hele geschiedenis van de patiënten staat daarin beschreven, zonder die informatie is het moeilijk dokteren.

"Ik ben enorm opgelucht", zegt Breebaart vandaag vanuit zijn praktijk in Breezand. "Er is een overeenkomst opgesteld met de curatoren. De dossiers gaan nu naar onze softwareleverancier die ze voor ons klaar gaan zetten in een systeem zodat we alles weer goed kunnen inzien. Ik wil echt mijn dank uitspreken naar de zorgverzekeraars die keihard hebben gewerkt. Ik had bijna dag en nacht contact met mijn contactpersoon bij VGZ (zorgverzekeraar, red.) en die heeft zoveel gedaan."

Landelijk

Deze overeenkomst is ook goed nieuws voor alle andere praktijken die door artsen zijn overgenomen na het faillissement van Co-Med. "Ja, er zijn meer praktijken zoals die van ons. Ook daar geldt dat de dossiers nu worden overgedragen. Ik heb de afgelopen tijd veel contact gehad met Zwolle en Eindhoven bijvoorbeeld. We hebben het echt samen aangepakt allemaal."

De curatoren leken eerst aan te sturen op een vergoeding voor de overdracht van alle dossiers in één keer. Zij gaven aan dat het stuk voor stuk ophalen van de dossiers altijd al mogelijk was, maar dat zou veel te veel tijd kosten. Voor alle patiënten die het in de tussentijd van een app afhankelijk waren voor de huisartsenzorg zou dat te lang duren. "Ik heb niet betaald voor de dossiers. Wel hebben we afspraken gemaakt over de inventaris van de praktijk, over de spullen die ik overneem, maar dat is heel normaal."

Dokter

Nu de overeenkomst klaarligt, is Breebaart verlost van alles rond Co-Med. Zij praktijk kan eindelijk gaan draaien. De patiënten in het dorp krijgen weer een vaste huisarts die de nodige rust en vertrouwen terug moet gaan brengen. "Ik ben heel blij dat ik nu gewoon weer dokter kan zijn. De dossiers gaan nu zo snel mogelijk naar onze softwareleverancier. Het digitaal omzetten van de dossiers zal nog wel een paar dagen duren. Ik verwacht de we ergens komende week onze deuren dan echt kunnen openen. Ik heb het al eens eerder gezegd: ik sta echt te popelen."

De praktijk heeft inmiddels een eigen website. Daar is de komende dagen meer informatie te vinden.