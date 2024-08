Schuur en Filmkoepel werken samen bij nieuw filmfestival op Grote Markt Haarlem

Der Letzte Mann is een film van de Duitse regisseur Friedrich Wilhelm Murnau uit 1924. De film is dit jaar dus precies honderd jaar oud. De portier van Hotel Atlantis is de hoofdpersoon in het verhaal.

Filmcurator René Wolf koos de film uit voor het festival: "Der Letzte Mann stamt uit de nadagen van de stille film. Dat zie je aan de filmtechniek: filmtaal was op dit moment al zo ver ontwikkeld dat er nauwelijks meer tekst aan te pas hoefde te komen. Het is filmgeschiedenis in actie."

Livemuziek

De film wordt live begeleid door de muzikanten van Trio Capital, met Martin de Ruiter op bandoneon, Jelte van Andel op contrabas en cello en zangeres Pien Straesser. Vooraf worden twee korte Haarlemse films vertoond. Een filmpje over de bollenvelden uit 1909, en een film uit 1923 van Dick Laan (de schrijver van de kinderboekenserie Pinkeltje) over een jonge voetballer van HFC Haarlem: Droom van een Voetballertje.

Langdurige samenwerking

De filmvertoning op 7 september is het startschot voor een langdurige samenwerking van de Schuur en de Filmkoepel. Vanaf volgend jaar moet het Haarlem Classic Film Festival een vaste waarde worden in de stad, zeggen de directeurs van de FilmKoepel en de Schuur. "Door de handen ineen te slaan kunnen we samen film delen met de stad en Haarlemse filmcultuur laten leven. Met het festival in 2025 willen we Haarlem weer als filmstad op de kaart zetten."

De avond begint om 20.30 uur en de toegang is gratis. De organisatie zet stoelen neer op de Grote Markt. Wie echt zeker wil zijn van een zitplek kan ook een eigen stoeltje meenemen.