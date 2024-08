Tygo (21) gaat voor een nieuw wereldrecord door negen dagen non-stop radio te maken

Na een maandenlange voorbereiding is het morgen dan eindelijk zover. Tygo Gauw-Rozeboom (21) uit Den Helder start ‘s ochtends aan een flinke uitdaging om 216 uur (9 dagen) bijna non-stop radio te maken. Het is voor de radio-dj een grote droom om het huidige record van 207 uur, op naam van de Spaanse Mario Real, te verslaan.

De liefde voor radio ontwikkelde zich bij Tygo al op jonge leeftijd. "Ik denk dat dat is gekomen omdat mijn opa schilder en behanger was en hij had altijd op zijn kleine radio de zender RadioNL aanstaan. En de echte grote liefde voor radio is begonnen bij het Glazen Huis in Groningen. Dat zat ik te kijken op tv en zag Giel Beelen daar zitten en dacht, dat kan en wil ik ook", vertelt Tygo.

Inmiddels begint de carrière van Tygo als radio-dj zich steeds meer te ontwikkelen. Na een aantal jaar ervaring opdoen bij Regio Noordkop is Tygo nu elke dinsdagavond te horen bij het radiokanaal van opleidingsplatform NPO Campus. Maar daar zal hij de komende twee weken niet te horen zijn vanwege zijn poging om het wereldrecord te verbreken.

Weinig slapen

Morgen om 6 uur 's ochtends start deze poging in de radiostudio van Regio Noordkop in Den Helder. "Ze kunnen mij eigenlijk zo goed als de negen dagen lang horen. Ik mag wel slapen. Per uur dat ik radio maak, mag ik vijf minuten pauze houden en dat mag ik opsparen. Dus het is de bedoeling dat ik per 48 uur, drie uur ga slapen in de nacht, van 12 tot 3. En tussendoor krijg ik twee à drie keer per dag 15 minuten tijd voor een powernap."