Overdaad aan zon met een verfrissend regenbuitje tussendoor

Zware hoosbuien zullen het niet zijn, benadrukt Visser. "Het is niet veel regen, maar wel lekker om de bovenlaag in beweging te krijgen." Hij legt uit dat de bovenlaag van de grond snel uitdroogt als er meer dan tien dagen geen regen valt. Gelukkig is daar momenteel geen sprake van.

Morgenmiddag klaart het op en lopen de temperaturen op tot 22 graden. Zaterdag zullen er wel wat wolkvelden bovenaan de lucht te zien zijn, maar hebben de periodes van zon de overhand.

Vanaf zondag stijgen de temperaturen verder de tropische kant op. Maandag wordt het een klamme dag en verwacht Visser dat de temperaturen oplopen tot boven de 30 graden. Dit zal de eerste dagen van volgende week nog even aanhouden.