112-blog | Woningbrand in Parkstraat Zaandam, Politie Noord-Holland voert extra snelheidscontroles uit

Aan het dak van de woning aan de Parkstraat in Zaandam is rond 12.30 uur een grote brand ontstaan. De brand is inmiddels geblust, laat Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland via X. Hoe de brand is ontstaan en wat de oorzaak is, is nog niet bekend. Niemand raakte gewond.