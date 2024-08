112-blog | Harde knal bij woningbrand Alkmaar, Auto belandt op z'n kop in de berm bij Purmerend

12.03 uur

Politie Noord-Holland laat via Instagram weten dat zij deze week, in het kader van de Europese Speedmarathon, extra zullen letten op snelheidsovertredingen. In de video op hun story is een flinke rij politiemotoren te zien, die zullen worden ingezet bij de actie. Tot nu toe is er vandaag al vier keer bekeurd voor een overschrijding van meer dan 30 kilometer per uur op de N207.