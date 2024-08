Lopen op het parcours van Sifan en Abdi: recreanten beleven olympische droom

Hoewel hij het allerminst is en ook niet zo nodig hoeft te zijn, leeft Niels-Olaf Bout (57) het leven van een olympische atleet. Zijn lunch straks bestaat uit pasta, vanavond gevolgd door een 'diner' van wat rijst met kip. Dan nog een laatste kledingcheck, de controle van zijn hartslagmetertje, nog één keer de route bestuderen en hup, de metro in: op weg naar de start.

Relativeren

Dat hij zich serieus voorbereidt, wil niet zeggen dat hij zijn deelname vanavond met 20.000 andere lopers dwars door Parijs niet goed kan relativeren. Niels-Olaf is de ultieme recreant. Lopen dwars door de lichtstad over het parcours waar vanochtend Abdi Nageeye en morgen vroeg Sifan Hassan een gooi doen naar goud, wordt voor hem puur genieten.

"Op de vlakke stukken zal ik misschien iets harder lopen, maar voor de rest wordt het vooral heel veel om me heen kijken. Je denkt toch niet dat ik me op de vele steile stukken uit de naad ga lopen? Juist daar wordt het zoveel mogelijk genieten van de sfeer."

Donker

De recreanten die meedoen aan de Marathon Pour Tous starten in verschillende tijdvakken. Niels-Olaf Bout is ingedeeld in de laatste, om 22.00 uur. Het is dus donker als hij vertrekt bij het Hôtel de Ville voor de 42 kilometer en 195 meter die hij nooit meer zal vergeten.

Maar het gaat niet alléén om de herinnering. Niels-Olaf, in het dagelijks leven aanspreekpunt van de bedrijven gevestigd op industrieterrein de Waarderpolder, haalt met zijn deelname geld op voor het fonds Gehandicaptensport. De teller staat nu al op 4.000 euro.

Hoogtemeters

Het parcours van de marathon telt 400 hoogtemeesters. Dat is veel, zeker in vergelijking met biljartvlakke marathons als Amsterdam en Rotterdam. En dan is er ook nog de hitte. Het kwik loopt vandaag op tot een graad of 32, maar weermetingen voorspellen een daling tot twintig graden op het moment dat hij vertrekt.

"Het is te doen", zegt hij. "Het is gewoon een zaak van voldoende drinken. Ik neem zelf mee, maar er zijn ook genoeg verzorgingsposten onderweg. Die staan er al vanwege de marathon voor de mannen 's morgens."