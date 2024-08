Van huldigingen tot Olav-gebakjes: roeimoeder Joy geniet na van olympische rollercoaster

"Het was ongelooflijk, ik heb iedere dag zitten genieten op de tribune", lacht Joy. Ze kijkt uit over de Zaan, staand voor de boten van haar eigen roeiclub ZZV Zaandam. Hier maakte Olav zijn eerste roeimeters. Later stapte hij over naar Het Spaarne voor meer wedstrijdcoaching. Vader Johan, moeder Joy en zus Myrrith zijn nog steeds actief lid van de Zaanse club.

Vorige week vertelde Joy al aan NH hoe ze het had in Parijs. "Bij de Spelen is de aandacht echter veel groter", zei ze toen. "Ik krijg berichtjes van mensen die ik in jaren niet gesproken heb: 'We volgen je zoon!'.

Bekijk in de video eronder hoe ze de zilveren race van haar zoon beleefde. Tekst loopt hieronder door.