Hond overleden na achter te zijn gelaten in hete auto, eigenaren aangehouden

Dat schrijft de politie op Instagram. De auto stond geparkeerd in het gebied van het politieteam Amstelland-Oost, dat in Diemen, Duivendrecht, Ouderkerk aan de Amstel en Weesp actief is.

"We waarschuwen er elke zomer voor en toch blijft het gebeuren: mensen die honden op warme dagen in de auto achterlaten", schrijft de politie. "Levensgevaarlijk, zo bleek gisteravond helaas weer."

De hond die de hitte niet overleefde is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Er zat nog een tweede hondje in de auto. Dat hondje heeft het wel overleefd en is door de dierenambulance meegenomen.

De recherche is een onderzoek naar de eigenaren gestart.