Jarige autocrossers Sint Maarten racen voor het eerst heel weekend door: "Supertrots"

Het wordt een flink feest dit weekend op de baan in Sint Maarten, maar het jubileumjaar had ook droevige kanten. Twee belangrijke mensen van de club overleden dit jaar. "Klamer Alferink was al 50 jaar aan Acon verbonden. En vorige week is een van onze commentators overleden. Hij gaf jarenlang commentaar via de speakers op en rond de baan. We zijn daarmee twee belangrijke pionnen verloren.", zegt Kruijer.

Het 55-jarig bestaan geeft aan hoe belangrijk de autosport is in de regio. "Bij onze belangrijkste wedstrijden hebben we zo'n 5000 man publiek. We zijn daarmee na AZ het grootste evenement in de regio. Ook dit weekend verwachten we heel veel publiek. Ik denk zeker 3000 bezoekers per dag. En we hebben ook nog een eigen livestream, waar ook nog eens zeker duizend man naar kijkt."

Tekst gaat verder onder de foto.