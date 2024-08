Ingang station Zuid dit weekend niet veilig voor reizigers door zwaar bouwmateriaal in de lucht

Het materiaal is nodig om het noordelijke metrospoor terug te bouwen. "Voor de veiligheid van de reiziger sluiten we het station aan die kant af", schrijft de gemeente op Facebook.

De ingangen aan het Gustav Mahlerplein en de Parnassusweg zijn wel open. Ook is er vervoer geregeld om mensen die slecht ter been zijn van het Matthijs Vermeulenpad (WTC/Zuidplein) naar de Arnold Schönberglaan (Mahlerplein) of andersom te brengen.

Station Zuid wordt de komende jaren fors uitgebreid. De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Zuidasdok, waarbij ook de A10 Zuid ondertunneld wordt.