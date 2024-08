Steven Bergwijn én Christian Rasmussen ontbreken tegen Panathinaikos

De Italiaan hoopt dat Rasmussen, die in de twee vorige Europese duels met Vojvodina basisspeler was, er zondag in de eerste competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen weer bij is. Tegenover de absentie van Rasmussen en Bergwijn, staat de terugkeer van Brian Brobbey. "Twee of drie trainingen gingen erg goed. Dat heeft me het vertrouwen gegeven om hem mee te nemen. Afhankelijk van het wedstrijdverloop gaan we bepalen hoeveel minuten hij gaat spelen."

