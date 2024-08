Paar honderd deelnemers aan solidariteitsmars tegen uitzetting van Mikael (11)

Op een van de borden van een aanwezige staat de tekst 'Den Haag schaam je'. Vanmiddag gaf minister Marjolein Faber nog aan dat ze niks voor Mikael kan doen en hem geen valse hoop wil geven.

De deelnemers verzamelden zich rond 19.00 uur bij basisschool De Achtsprong aan de Huntum in Zuidoost. Daar vinden toespraken plaats. Er wordt later vanavond richting het Anton de Komplein gelopen.

Mikaels moeder kwam in 2010 vanuit Armenië naar Nederland. Haar asielaanvraag werd toen afgewezen. Zij is toen in Nederland gebleven. Mikael (11) is in Amsterdam geboren. Het gezin deed een aanvraag bij de minister om een verblijfsvergunning te verlenen op grond van de 'Afsluiting Definitieve Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen', maar werd afgewezen.

De rechter beoordeelde vervolgens dat die afwijzing onterecht was, maar de minister ging daartegen in beroep. De zaak lag daarna ruim 2,5 jaar bij de Raad van State. Die oordeelde afgelopen woensdag dat Mikael en zijn moeder niet in Nederland mogen blijven.