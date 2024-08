Zoekactie door veteranen naar vermiste Sibe levert niks op

Het zogeheten Veteranen Search Team begon om 10.00 uur met zoeken. Het team bestaat met name uit oud-militairen, maar ook uit mensen die vroeger agent waren of bij de brandweer of ambulancedienst werkten. Het team ondersteunt de politie vaker bij vermissingen.

Volgens een politiewoordvoerder is het team voorlopig klaar met zoeken, maar ze benadrukt wel dat de veteranen opnieuw ingezet kunnen worden als daar een nieuwe aanleiding voor is. Ook gaat het politieonderzoek naar de vermissing 'onvermoeid door'. Wie tips heeft, wordt gevraagd zich bij de politie te melden.

De Back is een vaste vrijwilliger van Ruigoord. Om 05.45 uur op donderdagochtend 25 juli verliet hij zijn logeeradres bij de Westelijke eilanden. Op 27 juli is het laatste contact met hem geweest.