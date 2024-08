Als jochie van 14 was 'opa Spoor' bij de legendarische Ajax-Panathinaikos op Wembley

Daarom roept het ook voor ras-Ajacied Frans Groenendaal herinneringen op. "Ja, je eerste finale die je zelf meemaakt als je 14 jaar bent", beschrijft hij. "Dat vergeet je nooit meer." Er volgden erna nog honderden wedstrijden, uit en thuis, in binnen- en buitenland. Het leverde Groenendaal de bijnaam 'opa Spoor' op, omdat hij veelal met de trein zijn club achterna reisde.

Ook in de meest succesvolle periodes en dat zorgt ervoor dat deze wedstrijd tussen Ajax en Panathinaikos, op een heel ander podium, hele andere emoties oproept. "Als diehard supporter kijk je daar toch heel anders tegenaan", legt hij uit. "De Champions League is het crème de la crème van het voetbal. En de Europa League blijft toch een soort tweede divisie, zo noem ik het maar. En dat went nooit als Ajaxsupporter."

Relikwie

Een speciale vitrine in het huis van opa Spoor is gevuld met speldjes, boekjes en vaantjes. Een speciale plek is ingeruimd voor zijn eerste Europese finale. "Ik heb hier nog het programmablaadje van Ajax-Panathinaikos op Wembley", vertelt hij trots. "Ja, voor mij is dit een relikwie."

Single

Als 14-jarige had hij ook een uitstekend gevoel voor timing, want zijn zijn eerste seizoenkaart kocht hij voor het seizoen '70-'71. Vervolgens reisde hij enkele maanden later naar Londen, voor de finale. De reis is hem goed bijgebleven. "De bootreis, ja", geeft hij aan. "Het liedje zingen van Willy Alberti. Ik heb de single ook nog, 'We gaan naar Londen'. In de trein en op de boot werd dat gezongen."

Vanavond dus geen Londen, maar Athene voor de 500 meegereisde Ajacieden. De aftrap is om 20.00 uur.