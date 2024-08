Toenemende overlast van daklozen bij supermarkt Nieuwezijds: "Zó erg was het nooit"

Stadsdeel Centrum zegt op de hoogte te zijn van de problemen op het pleintje. "Vanuit de politie kwam net voor het begin van de zomervakantie het signaal binnen dat de overlast sterk is toegenomen", schrijft een woordvoerder. "Daarmee hebben we een dilemma, want er is een breder en steeds groter wordend probleem gaande, de toename van dak- en thuislozen." Samen met de politie en de gemeente zal het stadsdeel proberen de situatie met extra toezicht in de gaten te houden, aldus de woordvoerder.

Bij de cadeauwinkel zijn ze erg te spreken over de wijkagent, die regelmatig langskomt om te peilen hoe het gaat. Maar voor de buurt is het zaak dat er snel een oplossing komt, zegt Van Houweninge. "Al die vuilniszakken die maar open getrokken worden. Als Amsterdammer vind ik het verschrikkelijk om mijn stad zo zien te verloederen. "