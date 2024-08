Zijper Museum brengt vergeten oorlog tot leven: "Hier moeten veel meer mensen van weten"

In het museum in Schagerbrug wordt de laatste hand gelegd aan een speciale tentoonstelling over de gevechten in het najaar van 1799. Op 25 augustus gaan de deuren open. Dat bijna niemand weet wat er zich in de Noordkop en de Zijpe is gebeurd, is een doorn in het oog voor de vrijwilligers. Met landkaarten, kunstvoorwerpen en hele persoonlijke spullen van soldaten die gesneuveld zijn komt de geschiedenis heel dichtbij.

"Het is 225 jaar geleden dit jaar. Op 27 augustus landden de eerste troepen. Het is één van de gekste oorlogen die ooit gevoerd is hier in Nederland," vertelt Jan Hopman van het Zijper Museum. "Het duurde maar twee maanden. De Bataafse troepen, de Hollandse troepen samen met de Franse troepen, stonden tegenover de monarchieën van de Engelse koning en de Russische Tsaar. Die waren doodsbang dat de Franse revolutie, die een einde maakte aan de Franse monarchie, zich zou uitbreiden. Het is toen tot enorme gevechten gekomen in het Noorden van Noord-Holland."

De Engelse en Russische troepen trokken in drie aanvalslijnen richting het zuiden. Van Hoorn tot Alkmaar en Bergen werden slagen geleverd. Daarbij vielen vele doden die soms opgestapeld werden langs de weg. "De schatting is dat er zo'n 22.000 doden gevallen zijn. De meeste daarvan liggen hier nog wel in de bodem. Onder de burgers zijn gelukkig weinig slachtoffers gevallen."

