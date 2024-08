Veegploeg achter vuilniswagen, extra containers en 'activatieteams' tegen afvaloverlast

In het Vondelpark zal deze week een proef starten met het doneren van statiegeldblikjes en flesjes in speciale kliko's. "We testen of de omgeving zo schoner blijft en of er geen ongewenste bijeffecten zijn", schrijft Van Buren. "Als de eerste bevindingen positief zijn breiden we de proef, bij voldoende capaciteit, uit naar meer parken, recreatiegebieden en andere drukke plekken in de stad."

Ze stelt dat het door 'een combinatie van factoren' te vies is in de stad. Zo halen worden flesjes en blikjes uit afvalbakken en afvalzakken gehaald door mensen die ze willen inleveren in ruil voor statiegeld. Ook zetten bewoners afvalzakken soms te vroeg op straat, waardoor naast verzamelaars ook vogels en ratten de zakken openhalen. Verder dumpen eetwinkels afval en was het inzamelen van afval lastiger door drukte en werkzaamheden.

Lange termijn

Deze maatregelen gelden voor een periode van drie maanden. Van Buren belooft dat ze volgend jaar met maatregelen voor de lange termijn komt. Die zijn ook bedoeld om 'het gedrag van bewoners, ondernemers en bezoekers' te beinvloeden.

Het vele afval in de stad is al vele jaren een ergernis voor veel Amsterdammers. Een groep bewoners, waaronder Adriaan van Dis, schreef eind juli in een open brief in Het Parool dat de stad is 'verworden tot een van de smerigste in de wereld'. Een paar weken geleden had een groep Amsterdammers die in het zogeheten Burgerberaad zit maatregelen voorgesteld, zij noemden ook het laten volgen van de vuilnisauto door een veegploeg.