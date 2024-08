De lange armen van Maartje Keuning moeten waterpolosters aan het brons helpen

In de La Defense Arena, een reusachtig indoorstadion in het hart van Parijs, polode Maartje Keuning uit Stompetoren dinsdagmiddag met haar nationale team uiterst solide naar de halve finale van het olympische toernooi. Waar sommige speelsters opwinding voelden, omdat zij wisten dat popster Taylor Swift daar in mei het publiek had betoverd, was de Noord-Hollandse waterpoloster de rust zelve. Zoals het hele team vertrouwde zij op het sterke vierde kwart in de kwartfinale tegen Italië. Zo pakte het uit: Nederland won met 11-8, een reusachtige marge voor wie de oude nek-aan-nek duels uit het verleden in herinnering roept.

Keuning speelde liefst 24 minuten en 54 seconden mee in de wedstrijd (32 minuten zuivere speeltijd) en is een gedreven kracht die vorige week, in het groepsduel tegen China, het opvallendste beeld uit de tv-samenvatting haalde. Op de verjaardag van haar vader Kees (‘man zonder zwemdiploma’) had dochterlief een ‘truc speciale’. De bal viel na een lange pass van achteruit tussen haar en de Chinese keepster Shen. Keuning zette aan, tipte de bal met links omhoog en wipte het veelkleurige ding met rechts over de doelvrouw heen. Het leek een volleybalopslag. Ze moest er na afloop voor de camera van de NOS over vertellen. Ze vond het best gewoon.

Stompetoren

Het waren de lange armen van de jonge vrouw uit Stompetoren die haar zo van dienst waren. Om die armen is het ooit begonnen bij de scouts die waterpolotalent in Nederland volgen. "Wij noemen het uitschuifarmen. Handig voor de onderschepping in de verdediging en dan een snelle uitbraak", vertelde Maartje op een rustige dag in de olympische voorbereiding.

Door haar jongere broer ging zij, het meisje dat tot dan in de manege rondhing, op waterpolo. Maartje Keuning was 12 en ging voor Aquawaard in Heerhugowaard spelen. "Mijn vader en moeder waren niet van die sport. Mijn broertje wel." Het beviel. Ze viel snel op. Ze was lang. Nu is ze 1.82, daarmee de langste van het nationale team.

Het was van Aquawaard door naar DAW in Alkmaar en vervolgens, ze was 14, naar De Ham, een eredivisieclub in Krommenie, de Zaan. Als je goed wilt worden in waterpolo is dat een normale stap. "De Zaanstreek is het waterpolohart van Noord-Holland. Daar moet je zijn om goed te worden. Om beter te worden. En dat wilde ik graag", is haar conclusie van nu. Ze ging spelen voor ZV De Zaan, de topclub uit die waterrijke streek.

Nationale ploeg

Keuning kwam in beeld bij de nationale ploeg via de jeugdselecties van de zwembond KNZB waar waterpolo onder ressorteert. Ze was 15, toen ze zelf verwachtte af te vallen voor het Europees jeugdkampioenschap (EJK) in Istanboel. Ze ging mee. Het was het begin van een rit die, nu elf jaar later, nog steeds doorgaat.