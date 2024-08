Kleine ondernemers balen van ontruiming winkelcentrum: "Het kost altijd geld"

Een medewerker van de lokale Dekamarkt ontdekte de scheur in de vloer vanmorgen. De winkel bevindt zich boven de parkeergarage, en ook in dat plafond was een scheur te zien. De brandweer ontruimde daarop dit gedeelte van de Middenwaard, de winkels bleven urenlang gesloten.

Bouwdeskundigen concludeerden dat er geen instortingsgevaar is en plaatsten vervolgens nog wel stempels ter versteviging. Maar inmiddels blijkt dat verstevigen volgens de constructeurs en gemeente niet eens nodig was. "Een pand beweegt altijd door weersomstandigheden en daardoor is de scheur in de tegelvloer ontstaan", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Stroomstoringen

Het valse alarm is extra vervelend voor ondernemers als Johan Biesma. "We kregen vanmorgen de mededeling dat we moesten ontruimen en dan word je niet blij."

De boekhandel van Biesma kon pas na het middaguur weer open. "We hebben al eerder dicht gemoeten door stroomstoringen die veroorzaakt werden door graafwerkzaamheden", vertelt Johan. "We dachten deze week gewoon weer lekker open te kunnen en dan krijg je dit weer voor de kiezen. Dat is voor de zelfstandige ondernemers erg vervelend."

Winkelcentrum Middenwaard bestaat uit zo'n honderdvijftig winkels. Alleen de vleugel rond de Dekamarkt werd afgesloten door de brandweer en politie. Rond half drie konden alle winkels en de parkeergarage weer open.