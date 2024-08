Zwerfkittens in overvloed door gestegen sterilisatiekosten: "Asiels zijn overvol"

Steeds meer mensen dumpen daarom hun dieren, vermoedt Miriam Bosman. "Waarschijnlijk in de hoop dat de dierenambulance deze vinden en naar het dierenasiel brengen." Dat is helaas niet altijd het geval: "Onze vriezer zit vol met overleden dieren en ook de asiels zijn overvol", vertelt ze.

Om het dumpen van kittens tegen te gaan, startte vorig jaar een pilot in Groningen waarbij gezinnen onder het bijstandsniveau gratis hun kat kunnen laten castreren. Het doel is om uiteindelijk in heel Nederland gratis castraties aan te bieden voor ongeveer 100.000 katten, maar dit gebeurt nog niet in regio Amstelland.

Niets geregeld in Amstelveen

"Het is schrijnend", vertelt Wil Roode van Amstelveense minima, een informerende website voor deze doelgroep. "Er is niets geregeld in Amstelveen." Het gezin uit Amstelveen klopte bij haar aan, waarna ze contact zocht met Amsterdamse Zwerfkatten. De stichting plaatste deze kittens kosteloos bij een ander gezin en steriliseerde de twee volwassen katten.

Het gezin uit Amstelveen verblijft inmiddels in een andere woning, samen met de twee katten. Deze dieren wegdoen was voor hen nooit een optie. "Juist mensen met weinig geld zijn vaak eenzaam", licht Wil toe. "Ze hebben geen geld om uit te gaan of om een verjaardagscadeau te geven. Juist daarom zijn huisdieren vaak zo belangrijk voor hen."