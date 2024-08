Hilversumse muzikant al 30 jaar in het vak en vooral op straat

Je ziet 'm regelmatig in de winkelstraat of bij de achteruitgang van de C&A in Hilversum: de straatartiest/gitarist met de lange dreadlocks. Vandaag is Dominic dertig jaar muzikant. Reden voor een feestje.

Lopend naar Keulen

Dat Dominic muzikant in Hilversum is geworden is puur toeval. 10 jaar geleden besloot hij van Amsterdam naar Keulen te lopen en kwam hij door Weesp en Hilversum. Het was op dat moment net Bevrijdingsdag en de sfeer in het dorp beviel hem zo goed dat het hem niet meer losliet.