Huizer (49) verdacht van ontucht met mogelijk tientallen minderjarige slachtoffers

De Huizer zou begin vorig jaar een meisje van rond de twaalf jaar oud hebben benaderd via de social media-app Snapchat. Dat is een app waarmee gebruikers foto's en video's kunnen delen die na korte tijd automatisch verdwijnen.

De man liet het meisje seksuele handelingen verrichten waar ze foto's van maakte. Die stuurde ze naar de man door.

Meer slachtoffers

Vandaag tijdens een tussentijdse zitting bij de rechtbank in Lelystad bleek dat dit meisje vermoedelijk niet de enige was met wie de man seksueel contact had via de app. Het gaat mogelijk om tientallen minderjarige slachtoffers. Wie dat precies zijn, is nog niet duidelijk. Ook is de aard van het contact niet bekend.

De man wordt ook verdacht van het in bezit hebben van kinderporno.

Voorlopig vast

Het is nog niet bekend wanneer de inhoudelijke behandeling van de strafzaak is. Voorlopig blijft de man vastzitten.