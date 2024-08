Yara (20) belaagd en bedreigd om pride-sleutelhanger, nu zoekt ze de daders

Schild opgebouwd

Sinds haar veertiende is Yara er openlijk voor uitgekomen dat ze bij de LHBTQ+-community hoort. "Sindsdien is het eigenlijk begonnen. Mensen begrijpen niet dat ik biseksueel ben, dus maken ze opmerkingen zoals: ‘Vieze flikker, je bent echt een homo.’"

Dit gebeurt vaak bij het Europaplein of bij de Basic-Fit in Heemskerk, waar ze sport. In de loop der jaren heeft ze een schild om zich heen opgebouwd. "Natuurlijk raakt het me soms, maar vaak ook niet meer. Er is alleen wel een groot verschil tussen uitschelden en van je fiets gehaald worden, zoals afgelopen maandag."