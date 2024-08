Vermissing? Zo gaat het Veteranen Search Team te werk

Het Veteranen Search Team wordt vaak ingezet als er een groot gebied moet worden doorzocht. De stichting beschikt daarbij over meerdere speciale middelen en tactieken. "De eerste is de 'linie'. Dan beginnen de vrijwilligers allemaal op een rij, en kammen tegelijkertijd een gebied uit. Iedereen houdt bepaalde afstand van elkaar", legt Van der Kaats uit. "Een ander middel is bijvoorbeeld het gebruik van drones, boven en onder water." Daarnaast heeft de stichting ook speciale 'millitary trackers'. "Dat zijn gediplomeerde spoorzoekers." Zij kunnen sporen op het terrein ontdekken.

Intrinsieke motivatie

Alle vrijwilligers hebben een sterke intrinsieke motivatie om zich in te zetten voor de stichting, vertelt Van der Kaats. "Iedereen wil een bijdrage leveren aan de maatschappij en mensen in nood helpen." Het team bestaat voor 85 procent uit (oud-)militairen. Sommigen van hen zijn nog actief bij defensie, anderen zijn al met pensioen of zijn ander werk gaan doen. De overige 15 procent werkt(e) bij de politie.

Mentale weerbaarheid

Dat het team alleen maar bestaat uit mensen met een achtergrond in politie of defensie is niet toevallig. "Wij hebben daar bewust voor gekozen", vertelt de oprichter. "Deze groepen hebben een grotere weerbaarheid. Ook zijn ze er vanuit hun vakgebied beter op getraind. Je weet namelijk niet altijd wat je aantreft."

Daarom heeft de stichting een speciaal zorgprotocol, waarbij extra wordt gelet op de mentale toestand van de deelnemende vrijwilligers. "Elke zoekactie begint met de vraag: 'ben jij degene die vandaag iemand moet vinden?' Iedereen kan weleens een mindere dag hebben, maar het is belangrijk dat om te weten of de vrijwilliger weerbaar genoeg is om die dag ingezet te worden."