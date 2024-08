Ruigoord-grondlegger Hans Plomp (80) overleden

In de jaren die volgden werd het voormalige eiland een 'oase voor de scharrelmens' en werden er terugkerende festivals als Landjuweel georganiseerd. Maar altijd was er die dreiging van buitenaf. Keer op keer gezocht naar een oplossing om de vrijplaats te behouden in het havengebied, maar de betrokkenen kwamen er onderling steeds niet uit. Inmiddels is de toekomst van het dorp veiliggesteld.

In juli 2023 kreeg Plomp samen met de andere oprichters van Ruigoord een heldenspeld van de gemeente. Onder die oprichters ook Rudolph Stokvis, hij overleed een maand na het krijgen van die heldenspeld op 88-jarige leeftijd.

Vorig jaar sprak AT5 uitgebreid met Hans Plomp vanwege het 50-jarig bestaan van Ruigoord: