12.56 uur

Een deel van winkelcentrum Middenwaard in Heerhugowaard is vanmorgen gesloten geweest. Het pand werd deels ontruimd en onderzocht nadat een supermarktmedewerker een scheur in de vloer ontdekte, boven de parkeergarage. Er is geen instortingsgevaar, in de loop van de middag gaat alles weer open.