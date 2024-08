Zeven maanden cel geëist tegen Hilversummer die agent mishandelde

Hij komt verder moeilijk uit zijn woorden, met name aan het begin van de zitting. "Het is natuurlijk een beetje spannend allemaal", zegt de rechter. "Met zo'n serieuze setting, met rechters, een officier van justitie en meerdere agenten in de zaal. Maar we zijn hier ook om uw verhaal te horen."

De verdachte begint met vertellen en al gauw raakt hij geëmotioneerd. "Ik zat in veel spanningen met mijn ex. We zaten in een moeilijke tijd en nog steeds. Samen hebben we een kind en ik was bang dat vanwege de ruzies ik haar nooit meer zou zien. Toen de politie kwam werd het mij allemaal een beetje te veel."

Andere aanleiding

Met name de paniek was volgens de verdachte de aanleiding van de uit de hand gelopen discussie met de politie. Wanneer de rechter vraagt of dat de enige reden is van zijn agressieve gedrag op het moment van de aanhouding, benoemt de verdachte nog iets.

"Ik heb chauffeurswerk gedaan, waarin ik soms het gevoel had dat etnisch profileren naar voren kwam. Ik ben vaak staande gehouden tijdens mijn werk zonder enige aanleiding. Ik had het gevoel dat het weer de zoveelste keer was dat ik werd aangehouden vanwege dat."