Soap krijgt 'happy end': toch een reuzenrad op het Badhuisplein in Zandvoort

Hiermee is een einde gekomen aan een reuzenradsoap die veel te lang heeft geduurd, zegt Sander ten Bosch van Zandvoort Beyond, de organisatie achter het Racefestival. Maar omdat de uitkomst positief is, is de sores op slag vergeten. ''Geweldig natuurlijk dat het alsnog is gelukt. Maar ik juich niet te vroeg. Er is gister één vrachtwagen met materiaal aangekomen. Ik geloof het pas als vandaag de twee andere twee arriveren.''

Vakanties

De komst van het rad dat eigenlijk geboekt was, liep uit doordat het moest worden gekeurd. Vervelend, maar Ten Bosch treurde niet. Toch kwam van dat uitstel afstel. De keuring van het gevaarte nam door vakanties te veel tijd in beslag. ''We zijn in heel Europa aan het zoeken geweest'', zegt Ten Bosch. ''Uiteindelijk vonden we er één, maar die koos op het laatste moment toch voor een andere plek.''

Bevrijdend belletje

Ten Bosch voelde de moed in zijn schoenen zakken. Totdat hij werd gebeld door een kennis die een bevrijdende mededeling voor hem had. ''Een rad dat in de wacht stond om op Dutch Valley te gaan draaien, komt daar toch niet te staan. Geweldig nieuws natuurlijk. We zijn meteen aan de slag gegaan om hem naar het Badhuisplein te halen.''

Als het vervoer en de opbouw volgens plan verlopen - Ten Bosch: ''Je weet maar nooit...'' - wordt de attractie in de loop van vrijdagmiddag in bedrijf gesteld.