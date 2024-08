Het verraad van Hilversum: "Mijn opa verdomde het om Duitse strijdliederen te zingen"

"Mijn opa Johan had een Nederlandse vader en een Duitse, Joodse moeder. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was ze naar Nederland gevlucht, omdat de Jodenhaat in Duitsland toen al groot was. Het Joods-zijn was geen issue in onze familie. We gingen niet naar de synagoge, droegen geen keppeltjes." Aan het woord is Anton van de Koppel, directeur van theater ‘De Vioolkist’ in Hilversum. Vanuit zijn theater-foyer kijkt hij uit op het oude AVRO-gebouw. Het pand waar AVRO-directeur Willem Vogt zijn opa in 1942 op staande voet ontsloeg.

'Theater in ons bloed'

"Mijn opa was halfblind. Hij verloor een oog op de Ambachtsschool toen hij werkte aan de draaibank en moest toen ineens ander werk gaan zoeken. Hij loste schepen in de Rotterdamse haven waar hij destijds woonde. Daarnaast zong hij in het koor en daar ontdekten ze zijn prachtige tenorstem. Niet veel later werd hij creatief-directeur van de Rotterdamse ‘Groote Schouwburg’ die op 14 mei 1940 zwaar werd beschadigd door het bombardement op de stad."

"Theater zit in ons bloed. Mijn opa bracht in 1938 zijn eerste grote opera op de planken, het Duitse 'Hänsel en Gretel.' De hele familie hielp mee om het mogelijk te maken, ze brachten orkestleden bij hen thuis onder, want er was geen geld voor hotels, ze bouwden het decor, naaiden de kostuums. De opera ging in begin 1940 in première, maar vlak daarna brak de oorlog uit."