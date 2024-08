Brandweer in Noord-Holland Noord voorbereid op natuurbranden langs de kust

Door het extreem natte voorjaar is een natuurbrand niet het eerste waar veel Noord-Hollanders zich mee bezig zullen houden. Toch is juist nu het risico op zo'n brand groot, benadrukt de veiligheidsregio, met name langs de kust.

Dat we nu zo’n nat voorjaar achter de rug hebben is volgens Edwin Kok, van Brandweer Nederland, extra link. "Plantjes als helmgras hebben door de vele regen flink kunnen groeien. Als er dan in een droge periode brand uitbreekt, verandert dit allemaal in potentiële brandstof", legt hij uit. "Helmgras op zandgrond droogt namelijk vrij snel uit als het geen vocht kan opnemen. En langs de kust heeft het de laatste tijd amper geregend." En als het ook nog eens hard waait, kan een brand zich sneller uitbreiden.

Daarom is in Noord-Holland Noord de hoogste alarmfase, fase 2, van kracht. De brandweer vraagt mensen in het duingebied om 'extra alert' te zijn.

Onderbezetting bij kustposten

Begin dit jaar trok de veiligheidsregio aan de bel, omdat diverse kustposten met onderbezetting kampten. Met name overdag, tussen 7.30 en 17.00 uur, konden deze posten niet garanderen dat ze uitrukten als de pieper ging.

’s Avonds, ’s nachts en in het weekend is de schaarste minder groot, aldus de veiligheidsregio. Het gaat om de posten in Bergen, Egmond aan Zee, Schoorl, Castricum, Callantsoog en Julianadorp.

"Ondanks forse inspanningen van de vrijwilligers is de situatie bij vier van deze posten zorgwekkend en ervaren we regelmatig een gebrek aan brandweerlieden. Gedurende periodes waarin de kans op onbeheersbare natuurbranden het grootst is, wordt deze problematiek de komende periode versterkt doordat ze vaker weg zijn vanwege vakantieperiodes. Daarnaast is het ook drukker op de wegen door het toenemend aantal toeristen. Hierdoor lopen de opkomsttijden op", legt brandweercommandant Krishna Taneja uit.

Noodplan

Om overdag voldoende slagkracht te houden, worden brandweerlieden van elders naar deze posten gestuurd. Dat kunnen zowel beroepskrachten van de grote kazernes in Alkmaar, Heerhugowaard, Den Helder en Hoorn zijn als vrijwilligers van de andere posten in de regio. Het noodplan geldt in de maanden juli, augustus en september, als de kans op een natuurbrand het grootst is.

"Het noodplan bestaat grofweg uit paraatheidsbewaking, dus actief monitoren of er genoeg brandweerlieden beschikbaar zijn. Daarnaast worden meer van onze beroepskrachten opgeleid voor natuurbrandbestrijding", benoemt Taneja, die via een memo alle 16 gemeenten op de hoogte heeft gesteld van het plan. "De brandweer op Texel, met posten in De Cocksdorp en Den Burg, redt zich vooralsnog op het gebied van bemanning en blusmaterieel."