Opnieuw ongeval op beruchte kruising in Haarlem: automobilist gewond

Het kruispunt is berucht: er gebeuren veel ongelukken. De verkeerssituatie is complex. Verkeer dat vanaf de Vondelweg afslaat naar de Eksterlaan moet rekening houden met tegemoetkomende auto's en vervolgens een breed fietspad oversteken. Omdat fietsers uit twee richtingen komen, worden ze nogal eens over het hoofd gezien.

Bijna dagelijks mis

Omwonenden maken zich al lange tijd zorgen over de kruising. Ze zien het bijna dagelijks misgaan. Daarom besloot de gemeente Haarlem in april om een aantal maatregelen te nemen. Bij de kruising zijn extra verkeersborden geplaatst om bestuurders te wijzen op het tweerichtingsfietspad. Ook zijn twee parkeerplekken bij de kruising weggehaald, omdat geparkeerde auto's het zicht op het kruispunt ontnamen.

Verder bekijkt de gemeente of de verkeersdrempel op de Eksterlaan steiler kan worden gemaakt. Auto's die vanaf de Eksterlaan komen, moeten dan meer afremmen voordat ze het fietspad kruisen. Overigens is de maximumsnelheid op de Eksterlaan al eerder verlaagd naar 30 kilometer per uur, maar veel bestuurders rijden in de praktijk harder.

Vaak te hard

Op de Vondelweg geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Omdat het een brede, doorgaande weg is, wordt ook hier vaak te hard gereden. Bij het ongeval dinsdag lijkt de automobilist die richting het noorden reed en linksaf de Eksterlaan op wilde rijden, een tegemoetkomende auto over het hoofd te hebben gezien. De klap was hard en de schade aan beide voertuigen groot. Het is niet bekend hoe het nu met de gewonde bestuurder gaat.

De Haarlemse Veronica woont vlak bij het kruispunt. Ze vertelt dat de verkeersdrempel door experts is opgemeten, maar nog niet is verhoogd. De extra verkeersborden en het weghalen van twee parkeerplekken bij de kruising helpen volgens haar wel. Vooral het aantal ongevallen met fietsers lijkt een stuk minder te zijn.