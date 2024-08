Hobby van senioren in gevaar door cafésluiting: "Snookeren is mijn enige uitje"

"Een nieuwe hobby zie ik op deze leeftijd niet meer zitten", vertelt Wim. De 79-jarige heeft geen andere hobby's en ook Martin moest in de loop der jaren vele hobby's uit zijn leven schrappen. Golven en skiën was lichamelijk te intensief. "Snookeren is het enige uitje wat ik nog heb", vertelt Martin.

Nauwelijks vermaak voor jongeren

Toch ligt Martins sympathie voornamelijk bij de jongeren. "Ik vind het voor hen nog veel erger", vertelt hij. Martin ziet in Haarlemmermeer nauwelijks plekken waar jongeren zich kunnen vermaken. "Het is niet dat ze meteen kattenkwaad gaan uithalen", zegt Wim. "Maar echt bevorderlijk is het niet."

Een van de jongeren die een paar keer per maand naar De Bulls komt, is Fabian Dorlandt (19) uit Hoofddorp. "Het is echt een begrip in Nieuw-Vennep en omstreken." Hij komt er om te poolen, te darten en natuurlijk om bier te drinken. "Tot ik niet meer kan lopen", zegt hij grappend. Samen met zijn bandleden heeft hij zelfs een keer opgetreden in het café.

Tekst gaat verder onder een foto van het optreden van The Kruuk in het café.