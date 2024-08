Aanmoedigingen voor Nadine Visser en Lieke Klaver bij SAV in Grootebroek, én in Parijs

"We hebben net onze stem weer een beetje terug. Die was schor van het aanmoedigen", zegt Daniël Hoenderdos lachend, die samen met vier anderen naar Parijs is afgereisd. Volgens hem heerst er een fantastische sfeer op de camping en in de hoofdstad. "In 2012 ben ik met anderen naar Londen geweest. Het is moeilijk te vergelijken, maar zo'n olympisch toernooi is heel speciaal om bij te mogen zijn. Ik kan het iedereen aanraden", zegt hij.