Vanavond protestmars tegen uitzetting van Mikael, initiatiefnemer hoopt op grote opkomst

Jenny van Dalen organiseert de mars. Ondanks dat ze Mikael niet persoonlijk kende, wil ze zich inzetten voor moeder en zoon. "Hij kan hier niks aan doen", vertelt ze op NH Radio.

Na een uitspraak van de Raad van State werd duidelijk dat de twee geen verblijfsvergunning krijgen. In 2010 kwam de moeder van Mikael naar Nederland, en werd haar asielaanvraag afgewezen. Ze bleef, en in 2012 werd Mikal geboren. Hij heeft zijn hele leven in Amsterdam gewoond en is nog nooit in Armenië geweest.

'Kindermishandeling'

Jenny's hoop is dat dit besluit wordt teruggetrokken. Ze noemt het 'onmenselijk' dat dit kan. "Het zijn de regels, maar die zijn er om aangepast te worden. Ik vind het onbegrijpelijk dat kinderbescherming hier niet aan te pas komt, want dit is pure kindermishandeling", betoogt ze op NH Radio.

De mars start vanavond om 19.00 uur bij basisschool de Achtsprong, waarna een wandeling van een kwartier volgt richting het Anton de Komplein. Volgens de initiatiefnemer is er geen inschrijflijst, dus is het nog onbekend hoeveel mensen er zullen komen.