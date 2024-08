Ook DOA ziet stijging in aantal achtergelaten en mishandelde dieren

Cijfers kan DOA niet geven, maar dat er sprake is van een stijging, is zeker. Als voorbeeld loopt hondenverzorger Esther Balfoort naar hond Oko, die vastgebonden aan een boom werd gevonden. Zijn naam betekent 'oog'. "Hij kwam binnen met hele erge ontstoken ogen. Hij was mager en had allemaal littekens op z'n kop."

Op de kattenafdeling loopt kattenverzorger Noor van Gennep naar Icy. Ook Icy is achtergelaten door haar baas. Van Gennep wijst naar de rug. "Dit was één grote plak haar dat niet gekamd was en in de nek zitten wonden."

Aantal meldingen bijna verdubbeld

Het aantal meldingen bij de politie is de afgelopen vijf jaar van 1103 naar 1950 per jaar gegaan, zo staat in de brief van Halsema. De oorzaak is niet eenduidig, maar Halsema noemt drie verschillende mogelijkheden. Zo zou het kunnen dat Amsterdammers zich vaker ergeren aan de dieren van de buren en het daarom melding maken. Een andere optie is dat mensen het meldpunt beter weten te vinden.

Als laatste zou de coronaperiode een rol kunnen spelen. Toen hebben veel mensen huisdieren genomen, waar ze nu vanaf willen. Die dieren zien ze dan bij DOA vaak binnenkomen.