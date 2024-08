Ondernemers vrezen leefbaarheid kustdorp Petten

Sinds er voor de beroemde Hondschbosche- en Pettemerzeewering duinen en strand werden aangelegd om het achterland tegen storm en water te beschermen, zijn er veel initiatieven opgestart om het kustdorp Petten een boost te geven. Beachhouses en zelfs een haven stonden ooit op het programma. Maar afgezien van de aanleg van een nieuw dorpsplein lijken nieuwe zaken moeilijk tot stand te komen. Het kost vaak jaren voor initiatieven worden uitgevoerd of, omdat ze simpelweg niet haalbaar zijn, weer roemloos verdwijnen.

Roger Moonen is één van de ondernemers in het dorp. Zijn supermarkt staat midden in Petten. "We zijn met de ondernemersvereniging bezig met het voorbereiden van een persbericht met daarin de oproep aan iedereen om eens te stoppen met alle bezwaren en zienswijzen. We zijn er wel een beetje klaar mee. De meeste bezwaren zijn niet gebouwd op feiten maar op aannames en onderbuikgevoel. Het vertraagt allemaal enorm. Laten we luisteren naar elkaar."

Camperplaats

Nu camping Corfwater dicht is vanwege de verbouwing tot resort zoekt hij als ondernemer naar nieuwe kansen om omzet te kunnen draaien. "We wisten natuurlijk al dat het ging gebeuren. En we moeten straks maar kijken of de gasten uit de vakantiehuizen hier ook zo komen winkelen. We hebben gewoon voetjes over de vloer nodig. Op een zomerse dag weten mensen me goed te vinden. Maar je hebt wel differentiatie nodig. Ook de kampeerders heb je nodig. Daarom zijn we als ondernemers, samen met gemeente en dorpsraad aan de slag gegaan met een eigen camperplaats."

