Drie Noord-Hollanders aangehouden voor verschillende dumpingen van drugsafval

De politie kreeg op 6 juni een melding van vies bruin water in de Oostemare bij het West-Friese Twisk. Agenten roken daar een sterke lijmlucht. Na onderzoek bleek dat er drugsafval in de sloot was gedumpt. Vervolgens is de sloot leeggepompt en de grond eromheen schoongemaakt. Op 16 juli werd hiervoor een 38-jarige man uit Hoofddorp aangehouden.