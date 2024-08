Gitaren langs de Ringvaart: voor livemuziek hoef je de Haarlemmermeer niet uit

Het concept is bedacht door de eigenaren Berry en Rian Kok, nadat ze een leven lang in de horeca en muziek hadden gewerkt door de hele regio. "Twaalf jaar lang runden we rock-café Simple in De Kwakel, en we merkten dat de live avonden altijd de hoogtepunten voor ons waren. Zo zijn we op dit idee gekomen", vertelt Berry wanneer ze even tijd heeft om van de bar weg te lopen.

En dat slaat dus aan bij de lokale muziekliefhebbers, die het motto van Berry, settle your troubles outside and have fun, met alle liefde omarmen. "Er is hier echt aandacht voor de muziek, en er staat ook kwaliteit op de planken", vertelt een van de stamgasten. "We zijn er altijd op tijd bij, want dan weten we zeker dat we een plekje aan de bar hebben", zegt een ander.

Bands uit België en Duitsland

Ook de muzikanten zelf komen graag naar The Shack, vertelt Sjoerd van den Broek, leadzanger van The Grades: "Je moet als band natuurlijk altijd zeggen dat je de tent geweldig vindt, maar in het geval van The Shack is dat ook echt zo. En we zijn niet de enigen, ook buitenlandse bands uit België en Duitsland komen hier supergraag."

Voor Berry en Rian telt in de tussentijd maar een ding: dat de sfeer er goed in zit. "Dat de muziek op orde is is natuurlijk belangrijk, maar uiteindelijk moeten mensen hier vooral hun problemen even kunnen vergeten en met een drankje in hun hand van de muziek kunnen genieten. Dan zijn wij gelukkig."