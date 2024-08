Na maanden nog steeds geen spoor van dader die man blind sloeg in Hilversums bos

Woensdagochtend 13 maart, rond 8.15 's ochtends, liep de man met zijn hond het bos in vanaf de Jacob van Campenlaan in Hilversum. Een paar minuten later stuitte hij op een pad met een omgevallen boom. Daarnaast stond een zilvergrijze koepeltent met veel troep eromheen.

De man maakte een opmerking over de rommel aan de tenteigenaar, waarna ze in een verhitte discussie raakten. Vervolgens krijgt de Bussumer meerdere raken klappen.

Tom Heutz van politie Midden-Nederland vertelde eerder bij Bureau NH: "Het slachtoffer werd meerdere keren hard op zijn hoofd geslagen. Als hij uiteindelijk weet te ontkomen aan de verdachte, keert de man met zijn hond terug naar huis met een zwaar verwond oog."

De man zou hevig hebben gebloed.

Eerder besteedde we met opsporingsprogramma Bureau NH aandacht aan deze zaak: