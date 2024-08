Wie houdt de gemeente allemaal in de gaten - en wat als dat onterecht is?

Er is geen onafhankelijke instelling die controleert of burgers terecht in een pga zitten. Het AcVZ beoordeelt zelf per dossier of de instroomcriteria correct zijn toegepast. ‘’Het zou goed zijn als dat wat onafhankelijker is ingestoken’’, zegt Ramlal. ‘’Bijvoorbeeld een functionaris die vragen kan stellen als: moeten we hier niet meer zorg bieden in plaats van de repressieve aanpak?’’

Bij één aanpak is dat volgens de gemeente inmiddels het geval. Bij de radicaliseringsaanpak is recentelijk een onafhankelijke adviescommissie aangesteld die ''periodiek de aanpak doorlicht''.

Plaatsing in een pga is een forse schending van de privacy - een van de grondrechten uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Zo’n schending kán geoorloofd zijn. Als er een serieuze kans bestaat dat iemand een aanslag of een gewelddadige overval zal plegen, weegt dat zwaarder. Maar het is de vraag of die ''proportionaliteit'', zoals juristen het noemen, aanwezig is bijvoorbeeld overlastplegers of treiteraars.