Amstelveen wil camera's plaatsen tegen verkeersaso's na boeteregen bij bussluizen

Omdat zo'n aanvraag doorgaans een zaak van lange adem is, heeft de gemeente een jurist in de arm genomen om het proces te versnellen. Twee van de vier camera's moeten bij de bussluizen in Westwijk en Bovenkerk komen te staan. Die worden namelijk geregeld genegeerd door automobilisten. Zo hebben handhavers bij de bussluis in Bovenkerk, aan de Noorddammerlaan ter hoogte van de Urbanuskerk, de afgelopen weken 18 boetes uitgeschreven.

Dat zoveel automobilisten die bussluis negeren, heeft volgens de gemeente te maken met een recente aanpassing van de bussluis. Omdat Connexxion lijn 171 sinds 21 juli met lagere (elektrische) bussen rijdt, is de bussluis op verzoek van de busmaatschappij verlaagd. Door die aanpassingen zijn ook meer automobilisten in staat de bussluis te passeren zonder hun wagen te beschadigen.

Toezicht opgevoerd

Verkeerswethouder Raat laat in een persbericht weten dat hij naar aanleiding van het grote aantal overtredingen het toezicht heeft opgevoerd. 'Meerdere keren per dag' staan er nu gemeentelijke handhavers die iedereen op de bon slingeren die de bussluis negeert. Inclusief administratiekosten, kost die boete overtreders 129 euro.

Ook de bussluis bij het Westwijkplein in Westwijk levert de gemeentekas inmiddels wat euro's op. In augustus zijn daar acht boetes uitgeschreven. Ook daar wil de gemeente een camera plaatsen, waarmee de leefbaarheid van de buurt moet worden verbeterd én de gemeentekas een beetje wordt gespekt.

Kazernepad en Oude Dorp

Behalve bij de bussluizen moeten er ook camera's komen bij het Kazernepad en in het Oude Dorp. Daarmee bindt de gemeente de strijd aan met scooterrijders, omdat die op die locaties vaak tegen de regels in gebruikmaken van het fietspad en daarmee voor onveilige situaties zorgen.

De onveilige verkeerssituatie op het Kazernepad werd twee jaar geleden al aangekaart door bezorgde ouders van scholieren. Vooral op het kruispunt ter hoogte van het Keizer Karel College gebeuren geregeld bijna-ongelukken. Geregeld zijn daar fatbikes bij betrokken, die net als scooters vaak harder gaan dan fietsers op niet-gemotoriseerde fietsen.

De problemen met scooters in het Oude Dorp spelen sinds enkele jaren. In 2022 besloot de gemeente het Oude Dorp verkeersluw te maken en van de Dorpsstraat tussen café Het Wapen en Museum Jan voetgangers- en fietsersgebied te maken. Hoewel automobilisten zonder ontheffing het gebied niet meer inkomen, scheuren er geregeld scooters door het voetgangersgebied.