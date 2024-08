Afstappen is er niet bij op nieuwe fietsbrug in de duinen: ''Wachten op de eerste snoekduik''

Er was alleen wat gedoe over fietsers die zich niet houden aan het advies van beheerder PWN. Het waterleidingbedrijf vraagt ze via borden, vanwege de veiligheid op de bruggen, af te stappen. Dan doen er niet veel.

''Jammer dat mensen zo slecht kunnen lezen'', zegt een wandelaar, wijzend op het bord. ''Het is wachten tot het een keer nat is. Ik voorzie dat ze dan een snoekduik over de railing maken en alsnog nat zijn.''