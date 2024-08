Rechtbank laat verdachte (18) schietpartij station Purmerend vrij, hoofdverdachte blijft vast

De schietpartij vond plaats op maandagavond 12 februari in de buurt van het treinstation. Aanleiding zou een uit de hand gelopen vete zijn tussen twee groepen jongeren. De geweldsexplosie kostte een 19-jarige man het leven. Vlak na het gewelddadige incident verschenen er beelden van het stervende slachtoffer op social media. De schietpartij en de beelden ervan maakten grote indruk in Purmerend.

Meerdere aanhoudingen

De politie wist vrij snel na de schietpartij meerdere jongemannen aan te houden. Twee van hen verschenen gisteren voor de rechter. Een 18-jarige man kwam eerder al op vrije voeten, maar blijft wel verdachte in de zaak. Hij mag geen contact opnemen met andere medeverdachten.

De hoofdverdachte, ook een 18-jarige man, moet wel achter de tralies blijven. Dit is tegen de wens van zijn advocaat in. De advocaat van de hoofdverdachte geeft namelijk aan dat de andere groep, waar nu het slachtoffer is gevallen, het juist op haar cliënt gemunt had. De rechter gaat daar op dit moment niet in mee. De volgende zitting staat gepland op 28 oktober.