Pompen gaan nu toch aan voor verzopen Egmondse duinlandjes

Volgens Stam heeft PWN inmiddels een pompvergunning aangevraagd. "En ook de provincie, gemeente en het waterschap hebben zich maximaal ingezet. Dit betekent dat er in september op twee plekken bij ons pompen worden geplaatst die het water richting zee brengen."

"Een pomp komt te staan bij 'de Nollen': het kampeer- en duinlandjesgebied aan de kant van Egmond aan den Hoef. De ander in de centraal gelegen landjes: 'Achter de eerste paal', noemen we het daar. Dat zijn 103 duintuintjes, het grootste cluster dat hier is. Als dit pompen werkt dan kopiëren we dat naar andere clusters."

Geen huur dit jaar

Die pompinstallaties zullen waarschijnlijk twee jaar blijven staan. "Het is een utopie te denken dat het in een keer droog zal zijn", legt voorzitter Stam uit. "We hopen dat we met die pompen het neerslagoverschot bij kunnen houden, zodat het niveau in het voorjaar normaliseert. Dit zou betekenen dat we volgend jaar weer kunnen tuinieren."

De Duinlandjesvereniging is blij met de inzet van beheerder PWN. "Zij regelt dit pompen allemaal en heeft ook nog eens de huur van de landjes voor dit jaar kwijtgescholden. Petje af dat dit gebeurt, vinden wij als bestuur", zegt Stam tevreden.

Langetermijnoplossing

PWN bevestigt aan NH dat er bij de Egmondse duinlandjes een oplossing in zicht is, die - als alles goed gaat - in september gerealiseerd is. Rond die tijd wordt er ook meer duidelijk over een structurele oplossing. "We kunnen niet eeuwig blijven pompen", weet Stam.

"En met de klimaatverandering zullen we vaker te maken krijgen met extreme regenval. Daarom hebben we de Wageningen Universiteit om hulp gevraagd. Zij hebben een projectplan geschreven voor een langetermijnoplossing en verwachten dat half september te presenteren."