Haarlemse Amerikaweg dicht voor groot onderhoud: verkeer moet flink omrijden

Het asfalt wordt vervangen, er komen ondergrondse bakken voor de opvang van overtollig regenwater en er komt extra groen bij. Nadat het werk aan de Amerikaweg klaar is, volgt de rest van de Boerhaavelaan. Ook die krijgt meer groen, hemelwateropvang en een verse laag asfalt. In maart volgend jaar zijn die werkzaamheden voorbij.

Extra reistijd

De vele omleidingen zorgen voor verkeersoverlast. In de ochtendspits was de extra reistijd voor veel mensen een kwartier of meer. Veel automobilisten moesten nog wennen aan de nieuwe situatie of hadden weinig geduld: de spits verliep in ieder geval stroef. Het is afwachten hoe lang de vertragingen worden als de zomervakantie voorbij is.

Voor fietsers zijn de gevolgen van de afsluiting minder groot dan voor automobilisten. Het fietspad langs de Amerikaweg is weliswaar dicht, maar fietsers kunnen wel over de Poeldijkweg rijden. Ter hoogte van de Boerhaavelaan is het wel even omfietsen.

Op onderstaand kaartje zijn de omleidingen in groen aangegeven.