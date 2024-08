Grote aantallen zieke en dode eenden door botulisme in Texelse Horsmeertjes

De dieren die 'slobberen' worden ziek. "Dat zijn de eenden die daar wroeten en eten. Die krijgen vervuilde bacteriën binnen en worden ziek. De eenden zitten met hun snavel in het kroos waar het botulisme en blauwalg rond drijft." De bacteriën gedijen vooral in stilstaand zoet water en onder warme omstandigheden, zoals die van de afgelopen dagen.

Noodklok

De helft van de dieren overleeft het niet. "De andere helft heeft een goede kans om te overleven", zegt Havermans. Botulisme is weersafhankelijk. "Als het een paar dagen gaat regenen, kan het ook zomaar weg zijn. We luiden nog niet de noodklok. Als we tachtig eenden binnen hebben, vragen we onze collega's aan de overkant of ze willen helpen. Maar we redden het nu nog met de mensen die we zelf hebben."

Er zijn inmiddels zeventien zieke dieren opgehaald, waarvan elf nog in leven zijn. "In de opvang hebben we geen maximaal aantal wat we kunnen opvangen. We kunnen er altijd een mouw aanpassen. Dat zijn we gewend. Als wildopvang kunnen we nooit vol zitten", besluit Havermans.