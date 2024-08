Waarom weten we zo weinig van in Bergens duingebied vermiste man?

Op sociale media wordt in de reacties onder de nieuwsberichten over de vermissing veelvuldig gevraagd naar een naam of foto van de vermiste man: dat zou de zoektocht toch kunnen vereenvoudigen, is de redenering. "Dat klopt", legt een politiewoordvoerder uit. "Bij vermissingen gebeurt dat inderdaad vaak, maar in dit geval (nog) niet."

"Het vrijgeven van een foto of personalia is iets dat in nauw overleg met Openbaar Ministerie, maar vooral ook met de familie van de vermiste, wordt besloten. De familie is leidend in welke informatie wij delen. En op dit moment is het wat alle partijen betreft voldoende om alleen het signalement af te geven."

De afgelopen vijf dagen is er massaal gezocht naar de man. "De zoektocht heeft nog geen concreet resultaat opgeleverd. Sinds zondag zoeken de veteranen niet meer mee, maar het onderzoek ligt zeker niet stil: we lopen tips na en speuren ook digitaal naar hem."

Het gaat om slanke, witte man van 1.87 meter lang, met donker krullend haar. Hij draagt een blauw shirt, een lichte korte broek en sandalen. Tips kunnen worden doorgegeven via 112.