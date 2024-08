Ga je vandaag zwemmen? Van deze twee Gooise plekken kun je beter wegblijven

Het gaat om het strandje van het Naarderbos en om het Huizer Harderwijkerzand, allebei aan het Gooimeer. Er is blauwalg gevonden in het water van de twee strandjes. Blauwalg is schadelijk en kan zorgen voor vervelende huidirritatie en maag- en darmklachten.

De twee strandjes zijn de enige twee Gooise zwemplekken waar je beter even niet kunt zwemmen. Dat blijkt uit recente controles.

Eerder werd ook gewaarschuwd voor blauwalg in de Hilversumse Berlagevijver en de vijvers van Anna's Hoeve, maar dat zijn geen officiële zwemwaters.

Veilige zwemplekken

Gelukkig zijn er genoeg plekken waar je wel veilig een frissen duik kunt nemen. Zo kun je in Huizen nog terecht aan de Zomerkade en het Gooierhoofd.

Andere bekende zwemplekken, zoals de wateren van de Loosdrechtse Plassen, rond de Spiegelplas en op het strand van Muiderberg zijn ook veilig.