Meer rust en ruimte: hoe jonge Gooise dementerenden hun plek vinden in Hilversum

Vooral bij de jongere groep is het belangrijk om te blijven bewegen, dat remt de ziekte. Maar ook voor mensen die verder achteruit zijn gegaan, is dat belangrijk. Daarom is de locatie in Hilversum zo geschikt: jonge mensen kunnen lange wandelingen maken, terwijl mensen bij wie de motoriek ook al is aangetast een kort rondje de benen kunnen strekken. De plek is namelijk direct aan het buitengebied gelegen.

Liever twee dagen

Bij de Meentwerf is ook een moestuin, waar op den duur eigen geteelde groente vandaan gaat komen. En een andere toekomstdroom is samenwerken met de diverse ateliers die daar gevestigd zijn.

Woensdag is de enige dag in de week waarop iedereen samenkomt, en dan is er dus genoeg te doen: spelletjes, wandelen, tuinieren en het reilen en zeilen van de ontmoetingsplek zelf. Want sommigen die nog maar in het beginstadium zitten, bieden zichzelf aan als vrijwilliger om bijvoorbeeld gastvrouw of -heer te zijn.